Карлайл: большинство «Анахайма» не работает, мы должны кардинально это изменить

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл после поражения в первом матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 ОТ) поделился мнением о слабой игре своей команды в большинстве.



«Наше большинство не работает, и мы должны кардинально изменить ситуацию. Одна из вещей, на которую мы обратили внимание, заключается в том, что воля меньшинства соперника пока превосходит волю нашего большинства. Оно даже близко не находится к тому уровню, на который способно», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.