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Карлайл: большинство «Анахайма» не работает, мы должны кардинально это изменить

14 мая 2017, воскресенье. 15:27. Хоккей

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл после поражения в первом матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 ОТ) поделился мнением о слабой игре своей команды в большинстве.

«Наше большинство не работает, и мы должны кардинально изменить ситуацию. Одна из вещей, на которую мы обратили внимание, заключается в том, что воля меньшинства соперника пока превосходит волю нашего большинства. Оно даже близко не находится к тому уровню, на который способно», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз Рэнди Карлайл
Новости. Хоккей
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