Посещаемость ЧМ-2017 в Париже превзошла уровень Петербурга на прошлом ЧМ

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею -2017 между сборными Латвии и США (3:5) собрал рекордную посещаемость для дневной встречи в современной истории мировых чемпионатов, собрав 17 936 человек, информирует пресс-служба ИИХФ.



Также рекорд посещаемости поставил и весь игровой день чемпионата мира в Кёльне — всего на трибунах «Ланексесс Арены» 13 мая побывало 55 239 человек.



В среднем на ЧМ-2017 на игру, проходящую в Кёльне, приходят около 13 500 зрителей, в Париже посещаемость значительно ниже — 7 100 человек. Стоит отметить, что французский город по этому показателю превзошёл Санкт-Петербург, который принимал встречи ЧМ-2016.