ЧМ-2017: сборная США одержала разгромную победу над командой Словакии

Сборная США одержала разгромную победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2017, встреча завершилась со счётом 6:1.



В составе американской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Клейтон Келлер, Кристиан Дворак, Джейкоб Троуба, Андерс Ли и Джонни Годро, оформивший дубль. Единственный гол сборной Словакии записал на свой счёт Мартин Гернат.



Сегодня на чемпионате мира по хоккею также пройдут матчи Дания — Швеция и Швейцария — Финляндия. Начало матчей — в 21:15 мск.



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