ЧМ-2017: Финляндия в овертайме одержала волевую победу над сборной Швейцарии

Сборная Финляндии одержала волевую победу над командой Швейцарии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2017, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.



Команда Швейцарии сумела быстро обеспечить себе преимущество в счёте: к 11-й минуте швейцарцы выигрывали в две шайбы, которые записали на свой счёт Фабрис Херцог и Джоэль Дженацци. Финны сумели отыграться благодаря голам Юусо Хиетанена и Микко Рантанена. В дополнительное время хоккеисты Суоми вырвали победу благодаря шайбе Валттери Фильппулы.