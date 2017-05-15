Гавриков: все видели, какой матч латвийцы провели против США, надо готовиться

Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился ожиданиями от оставшихся двух матчей группового этапа ЧМ-2017. Действующим бронзовым призёрам предстоит сыграть с командами Латвии и США. Команда Олега Знарка пока потеряла лишь одно очко и идёт без поражений. Российская команда разгромила итальянцев и словаков, а также одолела шведов, немцев и датчан.

«Все видели, какой матч латвийцы провели против США. Надо готовиться, в том числе и в физическом плане, ведь встреча с США ждёт нас уже на следующий день», — цитирует игрока газета «Известия».