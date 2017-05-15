Даугавиньш: с россиянами будет трудный матч, в игре с немцами всё решится

Форвард сборной Латвии Каспарс Даугавиньш поделился ожиданиями от матча ЧМ-2017 со сборной России и высказался о борьбе за плей-офф. Латвийская команда борется с хозяевами турнира немцами за последнюю путёвку в плей-офф в группе А.

«Приятно, что уже почти конец группового этапа, а мы продолжаем борьбу за плей-офф, потому что все последние годы к этому моменту мы уже теряли шансы. Сейчас для нас, понятно, самая важная игра будет с немцами, это главный матч, всё там решится. Приятно, что у нас есть шансы на четвертьфинал, нужно будет собраться, мобилизоваться в игре с немцами.

Что касается сборной России, вы сами знаете, что они — одни из фаворитов турнира, слабых сторон у них по большому счёту нет, как сказал наш главный тренер. Там все игроки высокого уровня, плюс подъехали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов из НХЛ, так что нас ждёт трудный матч», – сказал Даугавиньш.