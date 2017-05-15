Карлайл: «Анахайм» может играть на любой арене, против любого соперника

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (5:3, 1-1) во втором матче финальной серии Западной конференции.

«Эта победа очень важна. В плей-офф каждый следующий матч становится все более важным. Сегодняшняя волевая победа укрепит характер команды. Мы верим, что можем играть на любой арене, против любого соперника.

Каше – это наш «энерджайзер», он задаёт темп, способен что-то сделать на ограниченном участке, не боится идти туда, создаёт себе простор. Когда мы перемещаем его по звеньям, это придаёт составу гибкости», – сказал Карлайл.