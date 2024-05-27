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Гудас — о победе на ЧМ-2024: ещё не осознал, что произошло. Моя детская мечта сбылась

Гудас — о победе на ЧМ-2024: ещё не осознал, что произошло. Моя детская мечта сбылась
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Защитник сборной Чехии Радко Гудас заявил, что ещё не может в полной мере осознать победу на домашнем чемпионате мира по хоккею. В финальном матче турнира в Праге чешская сборная обыграла Швейцарию со счётом 2:0.

«Думаю, я ещё не осознал, что произошло. Об этом ты мечтаешь ещё ребёнком. Было особенно приятно играть перед своими болельщиками и ощущать их поддержку на протяжении всего турнира. Я очень рад, что наша команда сплотилась по ходу турнира», — цитирует Гудаса официальный сайт ИИХФ.

Таким образом, чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.

Напомним, бронза на этом турнире досталась сборной Швеции, которая ранее, 26 мая, обыграла в матче за третье место команду Канады.

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