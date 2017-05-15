Курбатов: в начале июня ФХР будет принимать решение по составу участников ВХЛ

ФХР в начале июня определится с составом участников чемпионата ВХЛ сезона-2017/18. Об этом рассказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

«В начале июня мы будем принимать решение по составу участников следующего сезона, в том числе и по новым клубам. В середине июня мы должны, что называется, выйти к прессе. Сейчас ездим, смотрим, собираем документы, подтверждение финансирования. У нас две глобальные задачи на этом этапе: обеспечение хороших условий для хоккеистов, судей, болельщиков и понимание финансовой стабильности, чтобы клубы не снимались с чемпионата.

Мы обращаемся к властям, просим помочь клубу. Получали вежливые ответы, за ситуацией следим. Клуб зависит не столько от прямого финансирования, сколько от внимания местных властей. Потому что те могут помочь с поиском спонсоров на региональном уровне.

Для нас принципиально никого не потерять, сохранить все клубы, где есть такие проблемы. Они есть у многих, и мы стараемся помогать им и держать руку на пульсе», — сказал Курбатов.