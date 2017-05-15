Сафронов: отъезд Миронова? Может быть, скауты из НХЛ лучше умеют уговаривать

Генеральный директор московского «Динамо« Андрей Сафронов прокомментировал отъезд защитника Андрея Миронова в НХЛ. Миронов стал игроком аутсайдера сезона-2016/17 «Колорадо Эвеланш».

«После окончания сезона мы разговаривали часа два. Я говорил: «Андрей, поиграй ещё здесь. Есть Олимпиада, есть шанс туда попасть – сыграть достойно на чемпионате мира. Надо подучить язык, чтобы потом в НХЛ заходить с парадного входа. Не спеши. Придёт время – я тебя отпущу». И он согласился, я видел это.

Андрей мне по возрасту – как старший сын… Но, может быть, скауты из НХЛ лучше умеют уговаривать. Потому что не в деньгах здесь дело, это точно. И в итоге Андрей захотел поговорить ещё раз. Сказал: «Мне гарантируют, что буду играть в первой-второй паре. В «Колорадо» строят новую молодую команду. Отпустите, очень хочу попробовать». И мы отпустили», — цитирует Сафронова официальный сайт клуба.