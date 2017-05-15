Дания — Италия: защитник итальянцев забил шайбу в свои пустые ворота

Защитник сборной Италии Александер Эджер забросил шайбу в собственные ворота в матче с командой Дании на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года (0:2).

Почти всё основное время команды не могли открыть счёт, а на 58-й минуте датчане реализовали большинство. Вратарь сборной Италии покинул свои ворота, уступив место полевому игроку. Итальянцы владели шайбой в своей зоне, когда Александер Эджер потерял равновесие, упал, шайба залетела в ворота его команды.

Итальянцы проиграли все семь матчей на предварительном этапе и не смогли закрепиться в элитном дивизионе.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».