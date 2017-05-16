Белльмар: было бы здорово, если бы Франция приняла ещё один чемпионат мира

Нападающий сборной Франции Пьер-Эдуар Белльмар после победы над Словенией (4:1) поделился впечатлениями от выступления на домашнем чемпионате мира по хоккею 2017 года. Французы набрали 10 очков в семи играх, но не вышли в четвертьфинал.

«Нашей задачей было сделать свою работу и сохранить место в элитном дивизионе, но было бы так здорово принять ещё один чемпионат мира. На матчи приходило много болельщиков, это был наш первый турнир за долгие годы. Представьте, если бы мы провели ещё один!» — приводятся слова Белльмара на официальном сайте турнира.