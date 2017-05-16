Муршак: возможно, Словения недостаточно сильна для элитного дивизиона ЧМ

Нападающий сборной Словении Ян Муршак после поражения от Франции поделился впечатлениями от выступления свой команды на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Словенцы набрали одно очко в семи матчах и не сохранили прописку в элитном дивизионе.

«Мы так и не показали свой лучший хоккей. Выступление на этом турнире вышло неудачным. Возможно, мы недостаточно сильны для топ-дивизиона, но у нас хорошая команда. Мы поговорим и в следующий раз сыграем сильнее», — приводятся слова Муршака на официальном сайте турнира.

Турнирная таблица ЧМ-2017