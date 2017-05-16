Ежов: я остановился на «Нефтехимике» в том числе из-за фактора Назарова

Новичок «Нефтехимика» вратарь Илья Ежов прокомментировал свой переход в нижнекамскую команду. Также он поделился впечатлениями от плей-офф НХЛ и чемпионата мира.

«В прошедшем сезоне с «Ладой» мы часто выходили против нижнекамского клуба, и он мне сразу запомнился. Играл агрессивно, быстро, с множеством бросков. Чувствовалась рука Андрея Назарова, с которым в своё время довелось поработать в СКА и второй сборной России. Варианты были в обеих конференциях — и на Западе, и на Востоке. Советовался с семьёй и агентом — и остановился на «Нефтехимике». Повторюсь, в том числе из-за тренерского фактора. Плюс в Нижнекамске отличная организация. Очень приятно, что тренер в меня верит и ставит максимальные задачи.

Клуб подписал Андрея Макарова — молодого и перспективного голкипера. Уверен, у нас сложится хороший дуэт, который позволит команде решить задачу попадания в плей-офф. Люблю, когда постоянно нахожусь в игре и по моим воротам много кидают. С другой стороны, на большой площадке вратарю нужно больше предугадывать, читать комбинации соперника.

Плей-офф НХЛ? Почти все разговоры — о финалах конференций НХЛ и об «Оттаве». Народ немного удивляет то, что в первых раундах не на всех матчах «сенаторов» был аншлаг — в Монреале такое просто невозможно. И это при том, что билеты на хоккей в Оттаве дешевле, чем в Монреале. ЧМ-2017? Очень понравилось практически франкофонское дерби Франция — Швейцария, французы стали для меня открытием турнира. Наша команда показывает отличный хоккей. Надеюсь, все прекрасно понимают, что главные матчи для сборной России ещё впереди. Василевский? Вратарская работа у него в крови, всего себя он посвящает профессии. Так что не удивлён его прогрессом.

Молодёжный сбор «Нефтехимика»? Он получится очень интенсивным, ведь не понаслышке знаю, какую жёсткую работу предложит штаб Назарова. С нетерпением жду предстоящих сборов и всего олимпийского сезона. Считаю, что в 30 лет у вратаря большая часть карьеры ещё впереди», — цитирует игрока Russia-Hockey.