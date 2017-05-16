Врач: в сборной России во время чемпионата мира алкоголя нет

Врач СКА и сборной России Егор Козлов рассказал, как команда питается во время чемпионата мира в Кёльне.

«Это птица (индейка или курица), рыба (белая и красная) и виды мяса — стейк, бефстроганов. Приезжая в какую-либо страну, мы также стараемся добавить в питание спортсмена какие-то эксклюзивные вещи местной кухни; здесь мы тоже пообщались с поварами, и они решили, что раз в день они будут нам готовить какое-то сво` традиционное блюдо. Они нам уже готовили рульку, свиные ребрышки с капустой и пюре, домашние сосиски разных видов из разных сортов мяса, шницель по немецкому рецепту.

Стараемся не кормить ребят очень жирной, жареной пищей с большим обилием специй. То есть, жирную свинину и баранину вы у нас обычно не найдете — она может быть, но не перед играми, а на ужин. Стараемся убрать из рациона и «Кока- Колу», но те, кто поиграл уже в НХЛ, могут во время приёма пищи запивать её этим напитком. Но тут очень важен баланс — чтобы игрок комфортно себя чувствовал, и приём пищи приносил ему удовольствие.

Ребята все профессионалы: у нас нет тех, кто мог бы прийти, наесться полуфабрикатной продукцией, фаст-фудом, они прекрасно знают, какой у них должен быть вес, чтобы комфортно чувствовать себя на льду. В сборной проблем с весом я никогда не встречал, такие проблемы были в клубе, но там мы постепенно этот вопрос решали, подключая определенное спортивное питание для снижения веса. Но в национальной команде, повторюсь, такой проблемы нет.

Я знаю, что в НХЛ игроки могут выпить две кружки пива; действительно, пиво содержит в себе полезные элементы, витамины. Если игрок выпьет одну-две кружки, восстановится и на следующий день будет чувствовать себя свежим, показывать хорошую работоспособность и классную игру, я в этом ничего плохого не вижу. Но в сборной России во время чемпионата мира алкоголя нет», — сказал врач.