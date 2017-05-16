Хоккейный клуб «Авангард» объявил о начале акции «Будь первым!». Об этом информирует официальный сайт омского клуба.

На странице онлайн-продаж сайта клуба можно купить абонемент на все матчи предстоящего сезона. Сразу после оплаты будет получен сертификат, подтверждающий бронирование. Важный момент для владельцев абонементов на сезон-2016/17: покупая абонемент по акции, можно выкупить своё любимое место на арене.

Действие акции ограничено. Сертификаты возврату и обмену не подлежат. После опубликования календаря КХЛ акция завершится, сертификат необходимо будет обменять на абонемент.