Каллен: победа «Питтсбурга» не была красивой, но она очень приятна

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен подвёл итог игры с «Оттавой Сенаторз» (1:0) во втором матче финальной серии Восточной конференции.

«Вбрасывания? Мы много об этом говорили. Это важный компонент серии и нашей игры. Выигранное вбрасывание позволяет проводить в атаке больше времени. Надо продолжать над этим работать.

Непросто с самого начала игры оставаться без двух игроков, но мы к этому привыкли по ходу сезона. Сегодняшняя победа пусть и не была красивой, но она очень приятна. Было непросто, но мы создали в атаке больше моментов и в конце концов нашли способ забить», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.