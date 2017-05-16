Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хассан Саид стал тренером по физподготовке «Спартака»

16 мая 2017, вторник. 14:04. Хоккей

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» объявил об изменениях в тренерском штабе команды. Об этом информирует официальный сайт клуба из Москвы.

Новым членом тренерского штаба стал специалист по физической подготовке Хассан Саид, приехавший в Россию из Канады четыре года назад и трудившийся всё это время в системе ЦСКА.

Московская команда Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2016/17 сменила главного тренера, но всё равно не попала в плей-офф. В межсезонье «Спартак» возглавил Вадим Епанчинцев, выступавший ранее за московскую команду.

Шипачёв в «Вегасе», Дадонов уходит, Гавриков в СКА? Таблица трансферов КХЛ
Шипачёв покинул СКА, Дадонов проследует за ним, Гарбутт перешёл в «Сочи», Кундратек в «Торпедо», а Фролов в «Кузню» — таблица переходов КХЛ.
Источник: Официальный сайт ХК "Спартак" (Москва) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Спартак
Новости. Хоккей
16 мая 2017, вторник
16:18 Ближняк: мне симпатичен российский хоккей, финал Россия – Канада вероятен
16:13 Грёнборг: Россия показывает сильный хоккей, но США также выглядят солидно
16:11 Цигер: сборная Словакии сделала всё, что могла, в матче со Швецией на ЧМ-2017
16:09 Хедман: в матчах на вылет права на ошибку не будет, Швеция улучшит свою игру
16:07 Сборная России назвала состав на матч ЧМ-2017 с США за победу в группе
15:56 Сборная России прибыла на игру с командой США, на матче ожидают аншлаг
15:49 Михайлов: Киселевич владеет броском и цепко играет в защите, его сложно обыграть
15:45 Раст и Шульц не доиграли матч с «Оттавой» из-за травм
15:38 Сборная Беларуси выиграла свой 2-й матч на ЧМ-2017, одолев Норвегию
15:34 Сергей Барбашёв перешёл в «Сибирь»
15:33 Сборная Швеции обыграла команду Словакии, это третья победа подряд
15:07 Четыре нападающих 2000 года рождения продолжат карьеру в системе «Спартака»
15:04 Фазель: у Беларуси и Латвии больше шансов принять ЧМ-2021, чем у Финляндии
14:52 Агент Дацюка: Павел однозначно будет играть, не верьте разным слухам
14:42 Панарин — лучший спортсмен недели по версии слушателей «Спорт FM»
14:15 Бекстрём: жаль, что Овечкина не будет на чемпионате мира
14:04 Хассан Саид стал тренером по физподготовке «Спартака»
14:00 Россия – США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15
13:45 Каллен: победа «Питтсбурга» не была красивой, но она очень приятна
13:42 Сборная Чехии дозаявила вратаря Фурха и защитника Шулака на ЧМ-2017
13:31 «Авангард» объявил о начале акции «Будь первым!»
13:15 Нападающий Бабинцев перешёл в «Амур»
13:00 Яшин: по составу мы сильнее американцев, проблем возникнуть не должно
12:46 С кем сборной России лучше играть в четвертьфинале ЧМ-2017
12:45 Флёри: «Питтсбург» продолжал играть в своём стиле
12:39 Читатели: сборная России займёт первое место в группе
12:30 Новиков: наша сборная играет в романтический хоккей, она сможет обыграть США
12:27 Рыспаев: в турнире Fight Nights могу быть только зрителем, я — хоккеист
12:20 Михайлов: сборной России хватит сил на решающий матч
12:16 Кросби: защитники «Питтсбурга» действовали просто невероятно
12:15 Флёри вышел на 11-е место по матчам на ноль в плей-офф НХЛ
12:11 Малкин продолжает лидировать по очкам в плей-офф НХЛ
12:00 Кожевников: мы много создаём, но не можем забить, Кузнецов умеет это делать
11:58 Оргкомитет ОИ-2018: в Корее не так много команд, чтобы вступать в КХЛ
11:31 Глава оргкомитета ОИ-2018: многие игроки НХЛ хотят приехать в Корею
11:25 Сможет ли Россия обыграть США? Как завершатся матчи 12-го дня ЧМ
11:13 Лаланд: люди не понимают в хоккее, но строят из себя знатоков, несут чушь
11:00 Величкин считает, что нужно приглашать иностранных арбитров в КХЛ
10:45 Кессел: «Питтсбург» нашёл способ победить
10:30 Врач: в сборной России во время чемпионата мира алкоголя нет
10:15 Самые яркие моменты 11-го игрового дня ЧМ-2017
10:11 Величкин: интересно хотя бы на год вернуть Малкина в Россию, обсудим это с ним
10:01 Салливан: Кессел хочет побеждать и мотивирует остальных игроков «Питтсбурга»
10:00 Кулда: не знаю, кто обсуждает и называет фанатов сборной Латвии самыми пьяными
09:49 Лучшие голы и сейвы 11-го игрового дня ЧМ-2017
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
С кем сборной России лучше играть в четвертьфинале ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+