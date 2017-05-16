Хассан Саид стал тренером по физподготовке «Спартака»

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» объявил об изменениях в тренерском штабе команды. Об этом информирует официальный сайт клуба из Москвы.

Новым членом тренерского штаба стал специалист по физической подготовке Хассан Саид, приехавший в Россию из Канады четыре года назад и трудившийся всё это время в системе ЦСКА.

Московская команда Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2016/17 сменила главного тренера, но всё равно не попала в плей-офф. В межсезонье «Спартак» возглавил Вадим Епанчинцев, выступавший ранее за московскую команду.