Хедман: в матчах на вылет права на ошибку не будет, Швеция улучшит свою игру

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман прокомментировал победу над командой Словакии и поделился ожиданиями от плей-офф чемпионата мира.

«Это была рабочая сложная игра. Словакия настроилась на Швецию и выглядела хорошо. Соперник создал много неприятных моментов у наших ворот, дважды забил. В следующем раунде у нас не будет права на ошибку, поэтому нужно играть более слаженно. Будем стараться улучшить игру во всех линиях.

Да, мы переезжаем в Париж. Там тоже комфортная арена, а если мы выиграем, то снова вернёмся сюда. Конечно, дорога доставит определённые неудобства, но таков регламент. Нужно просто играть в свой хоккей, не обращая внимания на окружающие факторы. Приезд Хенрика Лундквиста добавил парням уверенности. Каждую игру он выручает нас», — передаёт слова Хедмана корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.