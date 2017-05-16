«Нефтехимик» подписал пробный контракт с нападающим Торяником

Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о подписании контракта с нападающим Александром Торяником. Об этом информирует официальный сайт нижнекамской команды. Соглашение между игроком и клубом носит двусторонний характер.

В сезоне-2016/17 Торяник выступал в Высшей хоккейной лиге за команды «Ариада» и «Южный Урал». Хоккеист провёл в общей сложности 29 матчей в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, забил в них 6 голов и отдал 3 голевые передачи.