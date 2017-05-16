86 % бюджетов клубов КХЛ составляет внешнее финансирование

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о структуре бюджетов клубов лиги.

«Доходы клубов идут от спонсоров, от трансляций, от хоккейных дней, когда продаются билеты, сувенирная продукция. Доходы от коммерческой деятельности – это 14 % от доходов всех клубов. Это то, что они зарабатывают на болельщиках. 86 % — это внешнее финансирование, в зависимости от клуба оно бывает разным: есть частные инвесторы, а бывают клубы с региональными, муниципальными бюджетами. Размер финансового участия бюджетных денег в клубах составляет 52 %», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.