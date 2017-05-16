Величкин: о контракте c Зариповым будем думать после чемпионата мира

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о текущей ситуации с продлением контракта Даниса Зарипова, а также оценил игру игру защитника команды Криса Ли в составе сборной Канады на чемпионате мира.

«Продление контракта с Зариповым? Мы думаем на эту тему. Все переговоры с Данисом мы провели. Он отдыхает. После чемпионата мира будем думать. Сейчас по этой ситуации есть много разных вопросов. Какие у меня впечатления от игры Криса Ли на чемпионате мира? Хорошие! Крис — он всегда Крис. Это была наша находка, и мы им довольны», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.