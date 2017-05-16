Чернышенко: через 1-2 сезона может быть расширение КХЛ на Восток или Запад

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможном расширении лиги в ближайшие сезоны.

«В ближайшее время может быть расширение лиги на Восток или Запад, имею в виду через сезон или два. Очевидно, что если мы говорим про восточные страны, то это такие страны, как Япония, Китай и Южная Корея. Когда говорим про Европу, то есть традиционные хоккейные страны, которые продолжают проявлять интерес. У кого-то есть проблемы с нежеланием национальных лиг отпускать их. Так есть и нехоккейные или забытые хоккейные страны. Если клубы серьёзные, сильные с маркетинговой и телевизионной точки зрения, то такая экспансия пойдёт на пользу. Наличие таких клубов добавило бы зрелищности и усилило бы спортивную составляющую.

Недоволен ситуацией с финансовыми гарантиями, есть ещё время до совета директоров, где будут решать, допускать или не допускать клубы, которые не предоставили всю информацию. Пара клубов вообще не предоставили никакой информации, но у них время ещё есть.

У нас продолжается пагубная практика задолженностей, они перекладываются из сезона в сезон. Есть примерно один и тот же объём задолженностей, у кого-то они больше 100 дней, и это кочует из одного сезона в другой. Некоторые руководители клубов берут деньги, расплачиваются со старыми долгами и опять накапливают.

Есть клубы, которые продолжают так себя вести, суммы некритичные, с учётом бюджетов. Буду выносить на совет директоров, чтобы мы жёстко применяли правила регламента и не допускали клубы к чемпионату. Все предыдущие сезоны мы подпрыгивали и пытались с профсоюзом находить пути выхода из ситуации. Получались финансовые уловки, когда подписывались документы о реструктуризации бюджета. Надеюсь, что задолженности до 31 мая, которые есть, будут ликвидированы, и нам не придётся применять жёсткие санкции», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.