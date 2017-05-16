Фёдоров: надеюсь, решение по главному тренеру ЦСКА примем в ближайшие недели

Главный менеджер по селекционной работе ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, когда в клубе может быть принято решение насчёт нового главного тренера. После сезона-2016/17 предыдущий наставник «армейцев» Дмитрий Квартальнов был отправлен в отставку.

«Когда будет принято решение по главному тренеру? Сроки сказать не могу, все в клубе понимают, что чем раньше, тем лучше. Есть наблюдательный совет, председателем которого является Игорь Сечин, и я надеюсь, что в ближайшие недели совет будет созван и решение будет принято», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.