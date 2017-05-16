Фёдоров: готов на любой кипиш, лишь бы была работа

Главный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Фёдоров рассказал, будет ли работать в клубе в следующем сезоне.

«Продолжу ли работу в клубе в следующем сезоне? Это зависит от моментов, которые сейчас происходят в клубе. На данный момент я работаю в клубе. По поводу следующего сезона у нас немного всё отложено. Это нормально для всех работников клуба, даже включая высший менеджмент. Хочу ли я продолжить работу в клубе? Как скажут наши руководители. Я готов на любой кипиш, лишь бы была работа. Должность неважна. Хоккей — это командная работа», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.