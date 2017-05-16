Гусев: по судейству вопросов нет, американцы всю игру прессинговали

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал поражение от США на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:5) и свой дубль.

«Победить нам помешали частые удаления. Много играли в меньшинстве, было тяжело. Нужно было создавать больше моментов. Своим дублем не особо доволен, так как команда проиграла. Да и сам я провёл не лучший матч. По судейству вопросов нет. Американцы – быстрая команда. Они почти всю игру прессинговали нас. Нам без разницы, играть дальше в Кёльне или Париже. Ни за кого не будем болеть, только за себя», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.