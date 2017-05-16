Рюфенахт: не все ожидали такого выступления от Швейцарии, но у нас есть характер

Нападающий сборной Швейцарии Томас Рюфенахт прокомментировал победу над Чехией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:1), которая позволила его команде занять второе место в группе В.

«Мы хотели с хорошим настроением подойти к четвертьфиналу. Мы не знали, как складывался матч Россия — США, но хотели продемонстрировать хорошую игру перед плей-офф. Нам повезло, что мы в каждом матче набирали очки. Возможно, кто-то не ожидал такого от нашей команды, но это показывает, что у нас есть характер.

Чемпионат мира — это как короткий сезон. Это процесс. В матче со Словенией мы быстро усвоили, что нельзя бросать играть после того, как провёл один хороший период. Кроме того, перед турниром мы провели выставочный матч с Канадой, который многое нам дал в плане опыта", — приводятся слова Рюфенахта на официальном сайте турнира.