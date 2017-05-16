Ржепик: чехи были мотивированы, но надо отдать должное Швейцарии

Нападающий сборной Чехии Михал Ржепик прокомментировал поражение от Швейцарии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (1:3).

«Мы хотели выиграть этот матч и остаться на втором месте. У нас была мотивация, но это чемпионат мира, мы вообще не хотим тут проигрывать. Надо отдать должное швейцарцам — играли жёстко и на большой скорости, блокировали много бросков, так что мы не смогли постоянно доводить шайбу до ворот или проводить позиционные атаки. Они блокировали бросок и сразу устремлялись в контратаку. Они играли здорово, а нам надо быть лучше», — приводятся слова Ржепика на официальном сайте турнира.

Турнирная таблица ЧМ-2017