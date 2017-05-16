Сборная России сыграет с Чехией в четвертьфинале ЧМ-2017

Сборная России сыграет с Чехией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года.
Россияне заняли второе место в группе А, потерпев поражение от команды США со счётом 3:5 в заключительном матче предварительного этапа. На счету нашей команды 17 очков в семи играх. Чехи финишировали на третьем месте в группе В, проиграв Швейцарии в последнем матче со счётом 1:3. Они набрали 13 очков.
Четвертьфинальные матчи состоятся в четверг, 18 мая. Место проведения встречи Россия — Чехия будет определено позже.
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