Спруктс: сборная Латвии не смотрит на судейские решения, наша задача — играть

Нападающий сборной Латвии Янис Спруктс прокомментировал поражение своей команды (3:4 Б) в матче группового этапа от Германии на чемпионате мира — 2017.

«Два гола отыграли, забили третий, такая игра… Мы не смотрим на судейские решения, наша задача — играть. Мы проигрывали две шайбы, встряхнулись и пошли дальше. Домашнее судейство Германии? Пусть судейские бригады и тренер разбираются, мы играем в хоккей. Думаю, на следующий год опять подготовимся хорошо и всё будет отлично. Удовлетворительный результат на ЧМ-2017 для Латвии? Всегда хочется лучшего, и мы ставим задачу выйти из группы. Сборная Латвии играла хорошо, но не хватило двух очков», — передаёт слова Спруктса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.