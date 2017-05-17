Штурм: горжусь сборной Германии, счастливы, что идём дальше и сыграем с Канадой

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Латвией (4:3 Б) и выход в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Это была большая битва. В сентябре мы уже встречались в Риге с Латвией — матч получился таким же напряжённым. Невероятно горжусь командой, нам удалось сравнять счёт в конце. Счастливы, что прошли дальше и сыграем с Канадой», — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Четвертьфиналы состоятся 18 мая, Германия сыграет с победителем группы В Канадой в Кёльне.