Даугавиньш: Россия нас переехала, а с остальными командами Латвия цеплялась

Нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал поражение от Германии (3:4) по буллитам, после которого латвийская команда завершила выступление на чемпионате мира – 2017.

«В моей карьере были подобные матчи. Очень хотелось выиграть, но немного не хватило. Когда я бил буллит, то показал бросок, вратарь упал на колено, но сделал шпагат, после чего мне уже некуда было деться. Я бы больше хотел, чтобы судьбу таких матчей решали овертаймы, но и буллиты – часть игры, на чемпионатах мира давно так играют.

Всегда трудно играть, когда 18 тысяч гонят соперника вперёд. Благодаря болельщикам у немцев заново появлялись эмоции. Трудно, но всегда приятно играть при полных трибунах. Мы верили всю игру, что можем выиграть. даже при 0:2. Терять нам было нечего.

Впервые за долгие годы у сборной Латвии был настолько сплочённый коллектив. Все четыре звена играли ровно. Каждую игру мы цеплялись, у нас была дружная команда. Разве что с Россией не получилось, но это из-за того, что держали в голове, что главная игра – сегодня. Спасибо большое Бобу Хартли, он научил нас другой культуре хоккея.

Россия играла в очень неудобный для нас хоккей, весь матч доминировала. У нас не было шансов. С первых минут сборная России нас переехала. Всем будет неприятно играть против команды с таким количеством мастеров», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.