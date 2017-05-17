Определено время начала четвертьфинальных матчей ЧМ-2017

Стало известно время начала четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кёльне и Париже.

Групповой этап турнира завершился во вторник матчем между сборными Германии и Латвии, победу в котором одержали немцы (4:3 Б). После этой встречи определились все четвертьфинальные пары: в Кёльне США сыграет с Финляндией, а Канада с Германией, в Париже сразятся Россия с Чехией и Швейцария со Швецией.

Американцы дожали Россию, а Латвия едет домой. Самый жаркий день ЧМ Трагедия Латвии, праздник Германии, неудача России в матче с США и все пары 1/4 финала – в итогах дня ЧМ-2017.

Все матчи 1/4 финала будут сыграны 18 мая. Матч между сборными России и Чехии начнётся в 17:15 мск, сообщает страница Международной федерации хоккея в «Твиттере». В это же время в Кёльне игру начнут американцы и финны. В 21:15 мск стартуют матчи Швейцария — Швеция и Канада — Германия.