Определено время начала четвертьфинальных матчей ЧМ-2017

Стало известно время начала четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кёльне и Париже.
Групповой этап турнира завершился во вторник матчем между сборными Германии и Латвии, победу в котором одержали немцы (4:3 Б). После этой встречи определились все четвертьфинальные пары: в Кёльне США сыграет с Финляндией, а Канада с Германией, в Париже сразятся Россия с Чехией и Швейцария со Швецией.
Все матчи 1/4 финала будут сыграны 18 мая. Матч между сборными России и Чехии начнётся в 17:15 мск, сообщает страница Международной федерации хоккея в «Твиттере». В это же время в Кёльне игру начнут американцы и финны. В 21:15 мск стартуют матчи Швейцария — Швеция и Канада — Германия.