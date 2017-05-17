Нападающий Клопов перешёл из «Рубина» в «Амур»

Хоккейный клуб «Амур» подписал контракт с 27-летним форвардом Дмитрием Клоповым. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт между игроком и клубом рассчитан на один год.

Последние пять сезонов Клопов выступал в Высшей хоккейной лиге.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 9 (6+3) очков в 25 матчах за «Рубин», в 17 матчах плей-офф добавил ещё 7 (4+3) очков. В 2009 году Клопов стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в составе молодёжной сборной России.