Бадюков: в матче с чехами сборной России может помешать психологический фактор

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков предположил, что может помешать сборной России обыграть команду Чехии в четвертьфинале чемпионата мира.

«Может помешать психологический фактор. Мы готовы ко всякому развитию событий, у нас разноплановые звенья, которые могут меняться и активно работать. Я хотел бы добавить, что, мне кажется, Кузнецов пока чувствует себя не в своей тарелке. Он не совсем понимает, куда ехать. Ему надо в себя приходить и не удаляться. Нам может помешать недопонимание, и, если будет заброшена шайба, а наши ребята привыкли к крупным счетам, они будут хотеть выиграть за счёт большого количества голов.

Очень хорошо, что в матче с американцами случилось то, что мы наткнулись на такого соперника и потеряли первое место. Лучше сейчас проиграть такой матч, чтобы каждый игрок понял, что здесь такие ребята и вот такой соперник будет в дальнейшем. Надеемся, что у нас всё произойдёт так, как мы планируем. Техничные нападающие будут проводить комбинации и забрасывать шайбы. Не придётся преодолевать себя и соперника, чтобы забивать со скрипом», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Полную подборку мнений экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».