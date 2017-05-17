Власенков: с тем составом, какой есть у сборной России, мы должны обыграть чехов

Трёхкратный чемпион России Дмитрий Власенков подметил слабые стороны в игре сборной России в матче с командой США, а также выразил уверенность в том, что подопечные Олега Знарка обыграют чехов и пройдут в полуфинал чемпионата мира.

«Во-первых, мы много удалялись. Где-то, может быть, и Василевский чуть-чуть не подвыручил. Отмечу, что сборная России забрасывала хорошие шайбы, а в тех моментах, когда пропускала, её игроки несколько раз мимо шайбы проезжали и получали в свои ворота. Да и Василевский в тех моментах не выручил.

Я не думаю, что сборная Чехии для нас будет сложным соперником. С таким составом, какой имеется у нас, мы должны обыгрывать эту команду. Тем более в нашей команде ещё не все сказали своё слово. Многие ребята должны добавлять», — сказал Власенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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