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«Рейнджерс» назначили Криса Друри генменеджером своего фарм-клуба в АХЛ

17 мая 2017, среда. 13:00. Хоккей

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» назначил Криса Друри генеральным менеджером «Хартфорда», который является фарм-клубом «рейнджеров» в АХЛ.

Друри провёл 4 сезона в «Рейнджерс» в качестве игрока, был капитаном команды, а в 2015 году присоединился к управленческому штабу ньюйоркцев.

Сначала он занимал должность директора по развитию игроков, а затем ассистента генменеджера. Последний пост остаётся за ним и после назначения в «Хартфорд», где он заменит Джима Шенфельда, который сосредоточится на работе в основной команде.

Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости. Хоккей
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