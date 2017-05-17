«Рейнджерс» назначили Криса Друри генменеджером своего фарм-клуба в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» назначил Криса Друри генеральным менеджером «Хартфорда», который является фарм-клубом «рейнджеров» в АХЛ.

Друри провёл 4 сезона в «Рейнджерс» в качестве игрока, был капитаном команды, а в 2015 году присоединился к управленческому штабу ньюйоркцев.

Сначала он занимал должность директора по развитию игроков, а затем ассистента генменеджера. Последний пост остаётся за ним и после назначения в «Хартфорд», где он заменит Джима Шенфельда, который сосредоточится на работе в основной команде.