ФХР: распорядок сборной России из-за задержки поезда не изменится

Федерация хоккея России сообщила, что поезд, на котором сборная отправится в Париж, задерживается и отправится в 14:20. Распорядок команды в связи с задержкой не изменится.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что выезд сборной России из Кёльна в Париж на четвертьфинал чемпионата мира – 2017 с Чехией задерживается из-за поломки поезда. Россияне должны были отправиться в Париж по железной дороге, однако выезд национальной команды задерживается. По предварительной версии, у поезда разошлись вагоны. Сборная России ожидает отправления на вокзале Кёльна.

Выезд сборной России из Кёльна в Париж задерживается из-за поломки поезда

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