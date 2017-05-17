Крис Ли: желаю удачи сборной России, надеюсь на встречу в полуфинале

Сборная Канады прибыла в Кёльн на четвертьфинальный матч со сборной Германии. Защитник сборной Канады Крис Ли выразил надежду на скорую встречу со сборной России и пожелал удачи команде Олега Знарка. В случае если россияне и канадцы выиграют свои четвертьфинальные матчи, то в полуфинале они сыграют между собой.



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«Я желаю удачи сборной России, но и Канаде, конечно же, тоже. Надеюсь на нашу скорую встречу в Кёльне в полуфинале», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.