Панарин: доехали нормально. Все устали, пока ждали поезд

Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал поездку команды на поезде из Кёльна в Париж.

«Доехали нормально. Все устали, пока ждали поезд. Сели в него и стали спать. Поезд выбрали из соображения скорости, у нас всё обычно. Случаются такие вещи. Немецкая пунктуальность? Всякое бывает, что ещё говорить, всё нормально. Повторюсь, что все эти три часа спали, сидели и загорали на солнце, команда сплачивалась. Тренировка сместилась на три часа, сразу после неё пойдём ужинать, но ничего не поделаешь», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

18 мая коллектив Олега Знарка сыграет в четвертьфинале турнира с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Россия – Чехия.