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Карлайл: Гибсон дал «Анахайму» шанс, это всё, что можно требовать от вратаря

17 мая 2017, среда. 21:22. Хоккей

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл после поражения от «Нэшвилл Предаторз» (1:2) в третьем матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (1-2) оценил игру голкипера Джона Гибсона.

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«Я считаю, что Гибби дал нам шанс. А это всё, что вы можете просить от своего голкипера. Мне просто кажется, что мы неважно сработали перед ним в плане владения шайбой, а также контроля того, кто из соперников находится во вратарской зоне. Если сравнить две команды, станет заметно, что они сделали в этом компоненте больше, чем мы», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз
Новости. Хоккей
17 мая 2017, среда
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