Флёри: в плей-офф нужно быстро забывать случившееся

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри поделился впечатлениями после поражения в третьем матче серии плей-офф с «Оттавой Сенаторз» со счётом 1:5. Общий счёт в серии стал 1-2.



«В плей-офф нужно быстро забывать случившееся. Можно проиграть со счётом 1:2 или 1:5, это не важно. Надо оставить это поражение в прошлом и подготовиться к следующей игре», — приводит слова Флёри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Сенаторы» устроили стартовый штурм и забросили четыре шайбы уже к 13-й минуте встречи.

Когда Малкин и Ко уступают 0:4 к 13-й минуте. Фаворит разгромлен в Оттаве «Пингвины» провели ужасный первый период, позволив сопернику решить исход третьего матча серии задолго до финальной сирены.