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Мето: повезло, что шайба рикошетом от пяти игроков залетела в ворота «Пингвинз»

18 мая 2017, четверг. 11:07. Хоккей

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Марк Мето поделился впечатлениями после победы в третьем матче финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:1 (2-1 в серии).

«Что касается забитого мною гола, то мне, конечно, повезло, что в суматохе шайба отскочила ко мне. Потом я увидел, что Флёри находится на льду и близко ко мне. Это породило во мне желание бросить верхом, а дальше мне вновь очень повезло, что шайба рикошетом от пяти игроков залетела в ворота. Но я ничего не имею против такого гола».

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«Пингвины» провели ужасный первый период, позволив сопернику решить исход третьего матча серии задолго до финальной сирены.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
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