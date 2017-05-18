Мето: повезло, что шайба рикошетом от пяти игроков залетела в ворота «Пингвинз»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Марк Мето поделился впечатлениями после победы в третьем матче финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:1 (2-1 в серии).



«Что касается забитого мною гола, то мне, конечно, повезло, что в суматохе шайба отскочила ко мне. Потом я увидел, что Флёри находится на льду и близко ко мне. Это породило во мне желание бросить верхом, а дальше мне вновь очень повезло, что шайба рикошетом от пяти игроков залетела в ворота. Но я ничего не имею против такого гола».

Когда Малкин и Ко уступают 0:4 к 13-й минуте. Фаворит разгромлен в Оттаве «Пингвины» провели ужасный первый период, позволив сопернику решить исход третьего матча серии задолго до финальной сирены.