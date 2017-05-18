К. Сафронов: жду от сборной России только победы, поражение от США сплотит ребят

Хоккейный агент, чемпион мира 1999 года среди молодёжных команд Кирилл Сафронов поделился мнением о фаворитах четвертьфиналов чемпионата мира.



«Болею за сборную России и, несмотря на поражение от американцев, верю в победу нашей команды. Думаю, это поражение сплотит нашу сборную. Сегодня жду от ребят только победы. Мне очень понравилась на этом чемпионате мира сборная США. Молодая, перспективная команда, все игроки в отличной физической форме, действуют агрессивно, играют в типичный северо-американский хоккей. Здорово играют на пятачке, бегут вперёд, много бросают. Думаю, сборная США обыграет Финляндию. Шансы, конечно, есть всегда.



Но всё-таки канадцы по уровню мастерства выше, чем сборная Германии. Так что Канада, вероятно, пройдёт дальше. Шведы на групповом этапе смотрелись здорово. По ходу чемпионата они ещё и усилились, приехали Лундквист и Бекстрём. Швейцария прилично проводит мировое первенство, но всё-таки шведы должны выиграть», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой. Полную подборку мнений экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».

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