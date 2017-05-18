Кречин: точно останутся в «Куньлуне» Кархунен, Ярвинен, Юэн, Поникаровский и Ин

Генеральный менеджер «Куньлуня» Владимир Кречин заявил, что в команде точно останутся лишь пять игроков из прошлогоднего состава.

«Пока трудно сказать, насколько обновится состав. Могу лишь назвать фамилии тех, кто остаётся точно. Это вратарь Томи Кархунен, защитники Йоонас Ярвинен и Зак Юэн, а также нападающие Алексей Поникаровский и Руди Ин. Можно дать стопроцентную гарантию, что они будут выступать за «Куньлунь» в сезоне-2017/18.

C остальными мы либо уже расстались, либо совместно с Кинэном обсуждаем их дальнейшую карьеру», — приводят слова Кречина «Известия».