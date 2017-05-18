Сборная России приехала на матч с Чехией в сопровождении полиции

Сборная России в сопровождении полиции приехала на четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею-2017, в котором команда Олега Знарка на арене в Париже сыграет со сборной Чехии.

Начало четвертьфинального матча сборной России — 17.15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В других встречах этапа четвертьфинала чемпионата мира между собой сыграют пары:

Канада — Германия;

Швеция — Швейцария;

Финляндия — США.

Чего бояться сборной России? Как можно остаться без медалей Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Чехией. Чего стоит опасаться команде Олега Знарка?

Россияне выиграли шесть из семи матчей группового этапа, уступив только сборной США (3:5).