«Металлург» Нк подписал контракт с форвардом Артёмом Черновым

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с 35-летним нападающим Артёмом Черновым, информирует официальный сайт команды. Соглашение рассчитано на один сезон.



В сезоне-2016/17 Чернов играл за «Салават Юлаев», где провёл 15 матчей и набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3», далее играл в «Нефтехимике» (5 матчей, «-1»), а завершал сезон в «Витязе» — 30 матчей, 7 (0+7) очков, полезность «-2».



За свою карьеру на уровне сильнейшей хоккейной лиги России Артём Чернов выступал за новокузнецкий «Металлург», «Авангард», «Спартак», ХК МВД, московское «Динамо», «Торпедо», «Автомобилист», «Атлант», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Витязь», провёл 571 матч, набрал 239 (109+130) очков.

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