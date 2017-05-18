Кожевников: рано петь дифирамбы сборной России, с канадцами будет другая игра

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги четвертьфинального матча сборной России с командой Чехии на чемпионате мира по хоккею (3:0).

«Молодцы, что победили, но это было ожидаемо. Не надо сейчас дифирамбы петь, это только четвертьфинал. Надо настраиваться на другую игру, чтобы тренерский состав и игроки сделали правильные выводы. С канадцами будет совершенно другая игра. Чехия – это Чехия, а Канада – это совсем другая вещь. Надо обратить внимание на розыгрыш большинства и выход из зоны. Нужно где-то собой жертвовать крайним нападающим. Я понимаю, что у нас больше атакующих защитников, чем оборонительных, кроме Белова и Зуба. Тут нужно внимание и найти какую-то золотую середину. Чехи сегодня выглядели даже лучше, чем на групповом турнире. Они правильно выбрали тактику, потому что с такой командой, как Россия, надо было забить в первом периоде, а потом играть в обороне. Контратаки у чехов – это классическая вещь. То, что у них этого не получилось, говорит о том, что игра наша была построена правильно. Надо отдать должное нашим игрокам», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.