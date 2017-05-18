Орлов: мы с Кузнецовым набрали по очку? Главное, что Россия выиграла

Защитник сборной России Дмитрий Орлов рассказал о том, как забрасывал первую шайбу в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой Чехии (3:0), и подвёл итоги игры.

«Серёжа Плотников хорошо держал шайбу. Я вышел с пересменки, чтобы сразу закрыть зону. Так удачно сложилось, что у меня был момент, чтобы бросить, и я не стал выдумывать. Бросил, попал, повели в счёте. Думаю, нам это помогло. Почему начало было тяжёлым? Нам не надо искать отмазки. Мы выходили играть и старались не думать о том, что произошло вчера. Надо оставаться в позитивном настроении. Мы выстояли в меньшинстве, и отсюда у нас пошла уверенность. Андрей Василевский хорошо сыграл на ноль, да и мы старались принимать броски на себя.

Все стараются, в современном хоккее все должны участвовать в атаке и в обороне. Это большая часть нового хоккея, неважно, на какой площадке ты играешь — на маленькой или на большой. У кого это лучше получается делать, тот и выиграет. Мы с Кузнецовым набрали по очку? Главное, что мы выиграли. В таких играх неважно, кто набирает очки, главное, кто забивает, и чтобы вся команда это подхватывала, чтобы нарастала уверенность. Я с первого дня говорил, что с адаптацией у меня всё нормально. Я не спал до этого два дня и, видимо, мне это помогло. Все в равных условиях, так что выходим и играем, не обращаем внимания на мелкие проблемы. По полуфиналу пока никаких мыслей. Мы выиграли игру, сейчас надо отдохнуть, расслабиться. Узнаем соперника, и от этого будем отталкиваться. Будет Канада, значит, будем с ними играть. Тренеры расскажут, как с ними играть, покажут нам их слабые и сильные стороны. Интересная игра получится, все её ждут, и мы тоже. Полупустые трибуны? Главное, что были наши, русские болельщики. Они нас поддерживали, и мы их слышали. Спасибо им за это», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.