Блашилл: сборная Финляндии заслужила победу, она была лучше США

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале Финляндии (0:2) на чемпионате мира — 2017.

«Поздравляю сборную Финляндии с победой, соперник заслужил её. Финны выглядели лучше нас. Жалко покидать этот турнир. Мы проиграли из-за того, что не показали лучшей игры. Я расстроен за своих ребят. Чемпионат мира — сильный турнир, мы сегодня проиграли сильной команде. Кёльн — потрясающий город, атмосфера на стадионе незабываемая. У сборной США была настоящая команда, мы верили друг в друга. У нас было много хороших моментов на этом чемпионате мира. Просто бывает, что в некоторых матчах ты проигрываешь», — передаёт слова Блашилла корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Турнирная таблица ЧМ-2017